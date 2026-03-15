ブランド初となる高性能モデルジェネシスは2025年11月20日、フランスでジェネシスブランド初となる高性能EV「GV60マグマ」を世界初公開しました。ブランド創設10周年を記念して発表されたGV60マグマは、今後のグローバル戦略を占う試金石となるモデルです。【画像】超カッコイイ！ これが“ブランド初”となる新型「“四駆”ミドルSUV」の姿です！ 画像を見る！（21枚）2026年1月13日に韓国で販売が開始され、今後は北米や欧