子どもが家から離れた大学に進学すると、避けて通れないのが住まいの問題ではないでしょうか。ひとり暮らし、学生寮、実家通い……選択肢はいくつもありますが、なかには「親戚の家に下宿させる」という案も。費用面や安心感を考えると魅力的に映る一方で、本当に現実的なのでしょうか。今回は、大学1年生の息子を親戚宅に下宿させる場合の疑問です。『大学1年生の男子。親戚の家に下宿させるとしたら生活費はいくら渡すのが妥当？