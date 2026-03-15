プロサッカー選手・長友佑都（FC東京所属／39）の妻で俳優の平愛梨（41）が、14日放送のTBS系『人生最高レストラン』（毎週土曜後11：30）に出演。出産について語った。【写真】「みんなイケメンになりそう」平愛梨の息子4人“顔出し”ショット※2枚目「初出産後に興奮した『金箔ステーキ』」を紹介するなかで、夫・長友との出会いからデート、結婚のエピソードを披露し、出産についても言及。現在8歳の長男をイタリア、