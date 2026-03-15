15日午後2時6分ごろ、群馬県、埼玉県で最大震度3を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は群馬県南部で、震源の深さはおよそ80km、地震の規模を示すマグニチュードは4.4と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度3を観測したのは、群馬県の前橋市、桐生市、太田市、渋川市、吉岡町、それに邑楽町、埼玉県の熊谷市です。【各地の震度詳細】■震度3□群馬県