嵐の二宮和也（42）が15日、自身のXを更新。第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝でベネズエラ（同D組2位）に敗れ、ベスト8で敗退した日本代表「侍ジャパン」をねぎらった。二宮は同大会で「Netflix2026ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）スペシャルサポーター」を務めている。東京ドームで行われていた1次ラウンドでは連日中継にも出演し、エールを送っていたが、嵐のラストツアーが北海道でス