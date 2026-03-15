大物候補の誕生か！？１５日の中山５Ｒ・３歳未勝利（芝２０００メートル＝１８頭立て）は、このレースが初出走となったダノンファンスター（牡３歳、美浦・田中博康厩舎、父キズナ）が勝利した。未出走馬は既走馬相手には不利と言われる。同馬は、ただ一頭のデビュー戦となったが、ルメール騎手騎乗ということもあって２番人気で出走した。１８番枠からまずまずのスタートを切ったダノンファンスターは、道中は中団後ろを追走