３月１５日の阪神６Ｒ・３歳１勝クラス（芝１６００メートル＝１１頭立て）は、１９年の阪神ＪＦ・Ｇ１を含む重賞４勝のレシステンシアを半姉に持つ良血馬のバルセシート（牡３歳、栗東・松下武士厩舎、父キズナ）が単勝１・６倍に推されたが、惜しくも２着に敗れた。今回は初めてブリンカーを着用しての一戦だった。その効果もあり、道中は先団でしっかりと折り合っていた。前半８００メートルの通過タイムが４９秒５とスロー