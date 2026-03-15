◆オープン戦ＤｅＮＡ―ソフトバンク（１５日・横浜）ＤｅＮＡの深沢鳳介（おうすけ）投手がソフトバンクとのオープン戦に先発し３回を投げ１安打無失点。最速は１４３キロを記録した。初回、先頭の柳町を歩かせ、２死一塁から山川に変化球を左前に運ばれるも、続く秋広を左直に打ち取り初回を終えた。２、３回はテンポ良く３者凡退に仕留めて捕手の戸柱とタッチを交わし４７球でマウンドを降りた。３回を終え０―０の同点と