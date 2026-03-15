漁が解禁されたばかりの旬のしらすを使って、5分でできる簡単おつまみレシピをご紹介します。お酒のお供にぴったりですよ。 ▼混ぜて焼くだけ！簡単レシピ 材料と調味料を混ぜて油揚げにのせて焼くだけで簡単にできちゃいます。あとひと品ほしい時にとっても便利ですね。 ▼たっぷりしらすが嬉しいピザ 餃子の皮で簡単に作れるレシピ。具材はしらすだけなので、たっぷりとのせて思う存分味わうことができます。マヨネーズとし