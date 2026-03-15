「ＷＢＣ・準々決勝、侍ジャパン５−８ベネズエラ代表」（１４日、マイアミ）侍ジャパンは逆転負けで敗退。初めて４強入りを逃した。ベネズエラの強打に屈した。初回、山本がアクーニャに対して、２球目に投じた１５６キロ直球を捉えられ、先頭打者本塁打を被弾。二回にも１失点したものの、４回２失点で降板となった。流れが再びベネズエラに傾いたのは３点リードで迎えた五回。先頭チョーリオへの四球からピンチを作り、