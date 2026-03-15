「ＷＢＣ・準々決勝、侍ジャパン５−８ベネズエラ代表」（１４日、マイアミ）侍ジャパンの大谷翔平選手が九回２死の第５打席で遊飛に倒れゲームセットとなった。先頭の源田が三振に倒れ、若月の打席で代打・近藤が登場するもタイミングが合わず、最後は見逃し三振に倒れた。２死無走者で打席に入った大谷。右腕・バレンシアに対し、初球の１６１キロをファウルにすると、２球目のスライダーは冷静に見極めた。３球目の抜け球