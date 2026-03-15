3月15日、東洋大学赤羽台キャンパス HELSPO HUB-3アリーナで「U18日清食品トップリーグ2026入替戦」男子決勝が行われ、柳ヶ浦高校（大分県／ブロックリーグG優勝）が86－64で美濃加茂高校（岐阜県／トップリーグ7位）に勝利し、「U18日清食品トップリーグ2026」への出場権を得た。 試合開始直後から柳ヶ浦は10－0のランを仕掛けて主導権を握る。美濃加茂も粘りを見せるが、柳ヶ