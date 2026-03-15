3月15日、東洋大学赤羽台キャンパス HELSPO HUB-3アリーナで「U18日清食品トップリーグ2026入替戦」男子決勝が行われ、北陸学院高校（石川県／ブロックリーグA優勝）が75－54で八王子学園八王子高校（東京都／トップリーグ6位）に勝利し、「U18日清食品トップリーグ2026」への出場権を得た。 試合は序盤から互いに点を取り合う激しい展開となるが、水口朔太郎の7得点を挙げる活躍もあ