3月14日、B1西地区の島根スサノオマジックは岡田侑大が11日の大阪エヴェッサ戦で負傷し、「右肩鎖関節脱臼」で全治6週間と診断されたことを発表した。 現在27歳の岡田は、189センチ85キロのポイントガード兼シューティングガード。今シーズン島根に加入し、ここまで1試合平均15.7得点5.0アシストを記録するなど、攻撃の中心を担っていた。 11日の大阪戦ではスターティングファイブとし