アソビシステムによるミュージック＆カルチャーイベントの海外初公演『ASOBIEXPO HAWAII 2026』が、3月28日18時よりHuluにて独占疑似ライブ配信される。 （関連：きゃりーぱみゅぱみゅは全てを糧に表現を続けるポップとリアリティの共存、無二の世界を届けた出産後初ワンマン） 同イベントには、きゃりーぱみゅぱみゅ、新しい学校のリーダーズ、FRUITS ZIPPERが出演。配信では、3月16