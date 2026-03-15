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ロサンゼルス・レイカーズ vs デンバー・ナゲッツ日付：2026年3月15日（日）開催地：クリプトドットコム・アリーナ（Los Angeles）最終スコア：ロサンゼルス・レイカーズ 127 - 125 デンバー・ナゲッツ NBAのロサンゼルス・レイカーズ対デンバー・ナゲッツがクリプトドットコム・アリーナ（Los Angeles）で行われた。 第1クォーターはロサンゼルス・レイカ