Snow Manの岩本照と、Travis Japanの松田元太がはしゃぐ、メイキング動画をドラマ『カラちゃんとシトーさんと、』公式Instagramが公開した。 【動画】岩本照が愛らしいピース＆ニコニコ笑顔の松田元太、カメラアピール大放出 ■“カラシト”岩本照＆松田元太が楽しそうにはしゃぐ2ショット動画 ドラマ『カラちゃんとシトーさんと、』公式Instagramでは、温泉マークとカメラマークを添えて