卓球の「WTTチャンピオンズ重慶」は15日、女子シングルスの準決勝が行われ、世界ランキング8位の張本美和（木下グループ）は同13位の大藤沙月（ミキハウス）と対戦。ゲームカウント4－1で勝利し、決勝進出を決めた。 ■中国勢を次々撃破の21歳と対峙 張本美は14日に行われた準々決勝で石洵瑶（中国）に4－2で勝利し、ベスト4入り。今大会で世界ランキング2位の王曼碰、同7位の陳熠とトップ1