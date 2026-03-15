毎週日曜日 ひる12時45分〜14時放送の日本テレビ「メシドラ 〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（関東ローカル/TVerにて最新話を無料配信）。3月15日（日）の放送は、池内博之と行く千葉県いすみ市の旅！■旅する場所だけ決めて、後は自由に車を走らせ旨いメシを食う！今回のロケは兼近大樹が体調不良のため、MCは満島真之介一人。池内とは古沢公園の鳥居の前で待ち合わせし合流。池内は「バラエティー出るのは5、6年ぶり」と久々