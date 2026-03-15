中国では最近になり、中古品を扱う通販サイトの閑魚で、山西省長治市内にある国宝級の歴史的建造物から持ち出した物品が売り出されているとの情報がインターネットで流れた。中国メディアの紅星新聞によると、市が調べたところ、市内の歴史的建造物2カ所の装飾瓦が盗まれていた記録があった。警察は閑魚への出品者を容疑者として、取り調べなどのために身柄を拘束しているという。閑魚で売られていたのは装飾瓦で、長治市は関係が