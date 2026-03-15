10日の7R（ダート1400メートル、10頭立て）で松木大地の好判断が光った。お手馬の3番人気スカイアクセル（牝4＝田中一、父アクセラレート）で好発を決めると、道中は後続を10馬身以上引き離す大逃げを敢行。さすがに4コーナーではいっぱいいっぱいになったが、必死のムチに馬が応え、2馬身1/2のリードを保って先頭で駆け抜けた。大逃げは師の指示かと思いきやそうではなく、厩務員との話し合いの中で決まったという。「前回が