今秋の愛知・名古屋アジア大会代表選考会を兼ねた日本選手権マラソン競歩が１５日、石川県能美市で行われ、男子は諏方元郁（愛知製鋼）が２時間５８分２１秒で優勝した。昨年１２月にチームのコーチとして指導を仰いできた内田隆幸氏が亡くなり、この日は喪章を付けてレースに臨んだ諏方は「恩返しのようなことができたかなと思うと、すごくうれしい」と目を潤ませた。諏方は新潟・中越高を卒業後、地元の森林組合で働きながら