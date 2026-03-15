記者会見に臨む国連のグテーレス事務総長＝14人、レバノン/Mohamed Azakir/Reuters（CNN）国連のグテーレス事務総長は、イスラエルと、イランの支援を受ける武装組織ヒズボラの双方に対し、戦闘をやめるよう呼びかけた。イスラエルとヒズボラの衝突は激しさを増している。グテーレス氏は訪問先のレバノンの首都ベイルートで、双方に向けて「軍事的な解決策はない」とし、戦闘や爆撃をやめるよう訴えた。グテーレス氏は記者会見で、