千葉県・市川市動植物園が14日、公式Xを更新。今年度の入園者数が30万人を突破したことを発表した。同園ではニホンザル・“パンチくん”ことパンチが人気を集めている。【写真】パンチくんも！入園者数30万人の突破を記念して公開された広告投稿では「本日(3/14)で今年度の入園者数が30万人を突破。1987年の開園以来最高を大幅に更新中です」と伝えた。続けて「記念に、北総鉄道車両に掲示中の中吊り広告を」とし、「この広