12日に携帯電話で撮影された写真。ドローンの落下後に損傷したドバイのクリークハーバー付近の建物が写っている/Stringer/Reuters（CNN）アラブ首長国連邦（UAE）ドバイの上空に飛来したイランのミサイルを撮影したとして、英国人男性（60）が現地のサイバー犯罪法に基づき訴追されたことが分かった。英当局が確認した。観光客と報じられているこの男性は、公共の安全を乱す可能性のある資料の公開、共有を禁じる法律に基づき訴追