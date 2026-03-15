■WBC準々決勝日本 5−8 ベネズエラ（日本時間15日米国フロリダ州マイアミ、ローンデポ・パーク）野球日本代表の侍ジャパンは負ければ敗退の準々決勝でベネズエラに5−8で敗れ、連覇の夢が潰えた。3点リードから投手陣が痛恨の2被弾で無念の逆転負け。第1回WBC（2006年）から出場を続けてきた侍ジャパンは初めて4強入りを逃した。ベネズエラは2009年の第2回大会以来のベスト4進出を果たした。先発の山本由伸（27、ドジャース）