WBC準々決勝・日本―ベネズエラワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」は14日（日本時間15日）、米マイアミのローンデポ・パークでベネズエラとの準々決勝に臨み、5-8で敗退となった。殊勲の決勝3ランを放ったウィルヤー・アブレイユ（レッドソックス）は試合後、「大興奮だったよ」と一打を振り返った。4-5でベネズエラが追う6回無死一、三塁。7番アブレイユが豪快な一発を右翼席上段