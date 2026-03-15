ＷＢＣベネズエラ代表は準々決勝（ローンデポ・パーク）で前回大会覇者の日本代表「侍ジャパン」を８―５で下し、準決勝進出を決めた。３点リードの９回はダニエル・パレンシア（２６＝カブス）がマウンドへ。８番・源田（西武）、９番代打・近藤（ソフトバンク）を連続三振に仕留め、二死から大谷翔平投手（３１＝ドジャース）を迎えた。初球に１６１キロの直球でストライクを奪って流れに乗ると、最後は４球目の直球で遊飛に