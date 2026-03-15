新暴露本に対して激怒声明を出したヘンリー王子とメーガン妃に著者が反論した。英紙ミラーが１４日、報じた。元ＢＢＣジャーナリストで王室伝記作家トム・バウワー氏が近日、ヘンリー王子＆メーガン妃の暴露本「ビトレイアル：パワー、ディシート・アンド・ザ・ファイト・フォー・ザ・フューチャー・オブ・ザ・ロイヤル・ファミリー（裏切り：権力、欺瞞、そして王室の未来をめぐる闘い）」を刊行する。その著書では、カミラ王