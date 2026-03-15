3月14日、広瀬すずがInstagramを更新し、前日におこなわれた『第49回 日本アカデミー賞』授賞式で着用した着物姿の写真を投稿した。華やかな装いが注目を集めたが、この着物には特別な “仕掛け” が施されていたようで──。広瀬は《讃え合う、映画愛に満ち溢れた空間を思う存分浴びまして、とても幸せな時間でした》と、授賞式に参加した心境をつづった。「2025年9月に日本、イギリス、ポーランド合作で公開された映画『遠い