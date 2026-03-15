全日本プロレス１５日の後楽園ホール大会で羆嵐（３７）のもとに元Ｗ（レッスル）―１戦士が集った。羆嵐は２０日に行われる八王子大会での３冠ヘビー級王者・宮原健斗への挑戦を控えている。２０２０年に活動休止となった団体Ｗ―１の所属だった羆嵐は、１０日の会見ではセコンドを３人の元Ｗ―１選手で固めるよう要求されていた。この日羆嵐は前哨戦の８人タッグマッチ（羆嵐＆関本大介＆河野真幸ＶＳ宮原＆本田竜輝＆安齊