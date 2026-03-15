Image: ポラリスチャー こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。E Inkディスプレイ搭載、NFC給電で表示保持の電力消費は不要。スマートフォンケースは、ついにここまで来ました。今回紹介する「魔法のスマホケース」は、背面に電子ペーパー表示できるスマートフォンケース。テクノロジーの力で見た目を自由に変えられるという、新しい選択肢を提案して