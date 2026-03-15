お笑い芸人のカンニング竹山が、１５日放送の「アッコにおまかせ！」（ＴＢＳ系）に出演。ライフハックを明かした。この日のメンバーは、ダンス＆ボーカルグループ「ＷＡＴＷＩＮＧ」の八村倫太郎と、アイドルグループ「＆ＴＥＡＭ」のＪＯ。お笑い勢からは竹山と、お笑いコンビ「きつね」が出演した。横並びになった彼らを見て、和田アキ子が「竹山から倫太郎が、雰囲気がガッと違う」と言うと、竹山は「言わんとしようとす