【モデルプレス＝2026/03/15】女優の八木莉可子、俳優の中島裕翔が15日、都内で開催されたテレビ朝日ドラマプレミアム「森英恵 Butterfly beyond」（よる9時〜）制作発表記者会見に出席。互いの振る舞いを称賛する場面があった。【写真】24歳美人女優、美脚ちらり◆八木莉可子、作品から影響受ける「前向きになれた」本作は、ファッションの最高峰であるフランス・パリのオートクチュールデザイナーとして活躍した森英恵さんの生誕