「負けたくない気持ちがあった」プログラムを改変して、ありえないプレイをゲーム内で実現する「チート行為」をする者が後を絶たない。壁やゲーム内オブジェクトを透過できる「ウォールハック」、あり得ないダメージが出せるようになる「ダメージハック」等、数多くのチート行為がオンラインゲームで横行している。全てのゲームでチート行為は禁止されており、運営側もさまざまな対策を行っている。しかし、チート開発者や、それを