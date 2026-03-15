世界的テノール歌手アンドレア・ボチェッリが、俳優ティモシー・シャラメに自身のコンサートへの招待を申し出た。ティモシーが「オペラやバレエは誰も気にしていない」といった内容の発言をしたことを受け、芸術の魅力を直接体感してもらいたい考えだという。 【写真】コンサートへの招待を申し出た世界的テノール歌手アンドレア・ボチェッリ ボチェッリはピープル誌への声明で、