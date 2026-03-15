高松南警察署 15日午前11時ごろ、高松市香南町岡の高松空港ターミナル前の道路で、歩行者の男性が観光バスにはねられました。警察によると、はねられた男性は60歳から70歳ぐらいとみられていて、意識不明の重体です。 観光バスには運転手のほか、添乗員1人と乗客29人が乗っていましたが、いずれもけがはありませんでした。 警察はバスの男性運転手（61）を過失運転致傷の疑いで現行犯逮捕。運転手は警察に「駐車