巨人・山崎伊織投手（２７）が１５日、右肩のコンディション不良のためジャイアンツ球場で故障班に合流した。３軍とともに午前９時３０分過ぎにグラウンドへ。ランニング、ノックなどノースロー調整で汗を流した。春季キャンプの終盤から右肩に違和感を覚えたといい「ちょっと前から球は投げてないんですけど、（投球が）しばらく空いたんで、感覚がいいときは少しは投げようと思います」と今後の調整を見据えた。昨季は２５登