◆ＷＢＣ準々決勝日本５―８ベネズエラ（１４日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）日本は準々決勝でベネズエラに敗れて、２大会連覇はならなかった。準々決勝での敗退はＷＢＣでは６大会目で初めての屈辱。敗戦の瞬間、井端弘和監督はじっとグラウンドを見つめ、その場で動けず。ぼう然とした様子だった。投手陣は６人の継投で計８失点。指揮官は試合後の会見で「出したピッチャーは自信を持って出した。投げたピ