第９８回センバツ高校野球大会（１９日開幕）に向けた甲子園練習が１５日、行われた。第１日・第２試合で阿南光（徳島）と対戦する中京大中京（愛知）は、荻田翔惺主将（３年）が意気込みを語った。「ここでやるんだという、気持ちが上がってきました。」と荻田。「秋は単打が多かったので長打を増やすためにスイング力をつけるために量を増やしました」。打撃フォームも改造。「ノーステップだったのですが、動きを加えて打て