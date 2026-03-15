◆オープン戦巨人―日本ハム（１５日・東京ドーム）巨人の岸田行倫捕手が１５日、日本ハム戦の試合直前のシートノックでファーストミットをはめて、一塁の守備に入った。岸田は、試合前練習でも中山、増田陸とともに一塁でノックを受けていた。内野は１１日のソフトバンク戦（みずほペイペイ）で一塁、三塁を守るリチャードが死球を受け、「左第五中手骨骨折」と診断されて離脱。現状では、一塁はダルベックと増田陸、三塁