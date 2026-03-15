◇大相撲春場所８日目（１５日、エディオンアリーナ大阪）３日目から休場した幕内・阿炎（錣山）が再出場する。９日目の割で美ノ海（木瀬）との対戦が組まれた。診断書には「第３腰椎横突起骨折２０２６年３月９日より今後約１週間の安静加療を要する見込み」と記されていた。初日から連敗しており、再出場がなければ下位まで転落が確実だった。幕内優勝経験のある男が土俵を盛り上げる。