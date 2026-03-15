◇大相撲春場所8日目（2026年3月15日エディオンアリーナ大阪）3日目から休場していた平幕の阿炎（31＝錣山部屋）が9日目から再出場する。美ノ海戦が組まれた。阿炎は初日、2日目と連敗。3日目に「第3腰椎横突起骨折で約1週間の安静加療を要する見込み」の診断書を提出し休場していた。中日まで3敗5休で負け越しが決まっていた。