◇米男子ゴルフツアープレーヤーズ選手権第3日（2026年3月14日フロリダ州TPCソーグラス・スタジアムC＝7352ヤード、パー72）第3ラウンドが行われ、28位から出た松山英樹（34＝LEXUS）は5バーディー、7ボギー、1ダブルボギーの76を叩き、通算2オーバーで63位に後退した。「池に入れるし、3パットもするし、良いバーディーもあるし、忙しかったですね」。ホールアウトした松山は自嘲気味に話した。出入りの激しい1日だ