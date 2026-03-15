◇第6回WBC決勝ラウンド準々決勝日本5ー8ベネズエラ（2026年3月14日ローンデポ・パーク）侍ジャパンの井端弘和監督（50）は準々決勝でベネズエラに敗れた後、敵将とユニホーム交換。互いに「サンキュー」と健闘を称え合った。試合後の公式会見では、海外メディアから「大谷が投手で使えていたら勝てたと思うか」と質問が飛ぶと「大谷選手が途中から投げるという選択肢はなかった。それはやってみないと分からないこと