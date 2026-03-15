タレントの小倉優子が14日に自身のアメブロを更新。三男とプリンを手作りしたことを報告した。【映像】小倉優子、大福を入れた長男への手作り弁当を公開この日、小倉は「昨夜は、三男とプリンを作りました！」と明かし、調理中の写真を公開。完成したプリンは長男に大好評だったといい「『めちゃくちゃ美味しい』と朝全部食べてしまったので、今日また作ります笑」と報告した。続けて「美味しくて良かった〜」と喜びをつづり