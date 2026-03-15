イングランド2部のチャンピオンシップ第38節コベントリー対サウサンプトンの一戦が行われ、1-2でアウェイチームが白星を挙げた。首位のコベントリーが勝ち点を落とす結果となったが、2位のミドルズブラも引き分けに終わっており、勝ち点差を大きく縮めることはできなかった。アウェイのサウサンプトンとしては大きな白星に。チームは非常に好調で、これでリーグ10試合負けなし。昇格プレイオフに進める6位レクサムとの勝ち点差は3