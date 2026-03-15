パンダドラゴンが、7月7日にニューシングルをリリースする。 （関連：M!LK、Snow Man、King & Prince、パンダドラゴン……ドームから武道館まで、2025年の躍進を経た大規模公演） 本作の表題曲には、Wienners 玉屋2060%が詞曲を手掛けた「IDOL OF POP」を収録。“れぺぜん・かわいい”を掲げ、ポップアイドルの頂点を目指す彼らのひたむきな想いが凝縮された一曲となっている。結成から8年間の歩みと