東京ヴェルディは14日、明治安田J1百年構想リーグEAST第6節で浦和レッズと対戦。14分に染野唯月がネットを揺らすと、このゴールをヴェルディが守り切り、1-0の勝利を飾った。途中出場の選手含め、全員がハードワークを見せていたヴェルディだが、特に際立った存在感を見せていたのが、絶対的司令塔のMF森田晃樹だ。ボランチで90＋6分まで出場した森田は決勝点となった染野への絶妙なアシストを記録したりと、ショートカウンター中