プレミアリーグ第30節で、首位アーセナルはエヴァートンをホームに迎えた。試合終盤までスコアが動かず、痛いドローを喫するかと思われたアーセナル。しかし途中出場の16歳MFマックス・ダウマンが流れを変えた。89分、ダウマンは絶妙なクロスをファーサイドのピエロ・インカピエに通して先制点の起点となると、アディショナルタイムには相手コーナーキックの場面でボールを拾って独走。GKジョーダン・ピックフォードは攻撃参加のた